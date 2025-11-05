Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag in Rot
Die Aktie von Standard Chartered gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 15,89 GBP.
Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 15,89 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 15,83 GBP. Bei 15,95 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 349.489 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 16,00 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,72 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 8,73 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Chartered-Aktie 82,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,461 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,33 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 7,53 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 8,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,20 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Standard Chartered-Bilanz für Q4 2025 wird am 24.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,19 USD je Standard Chartered-Aktie.
