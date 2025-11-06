DAX24.035 -0,1%Est505.666 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,96 -2,8%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1516 +0,2%Öl63,90 +0,6%Gold4.011 +0,8%
Blick auf Aktienkurs

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagmittag fester

06.11.25 12:04 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Donnerstagmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Standard Chartered. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 16,05 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
18,10 EUR -0,20 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie konnte um 11:48 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 16,05 GBP. Die Standard Chartered-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,13 GBP an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,02 GBP. Bisher wurden via London 637.998 Standard Chartered-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.11.2025 markierte das Papier bei 16,13 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Chartered-Aktie mit einem Kursplus von 0,47 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,73 GBP am 10.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,461 USD.

Am 30.10.2025 hat Standard Chartered die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,33 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8,20 Mrd. GBP gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,19 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

