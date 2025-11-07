Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Chartered-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 16,00 GBP.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 16,00 GBP. Die Standard Chartered-Aktie sank bis auf 15,99 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,09 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 580.264 Standard Chartered-Aktien.

Am 06.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 16,13 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,78 Prozent. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,73 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2024 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,461 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 30.10.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,33 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,28 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,14 Prozent auf 7,53 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,20 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Standard Chartered am 24.02.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 19.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,19 USD je Aktie in den Standard Chartered-Büchern.

