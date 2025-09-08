Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag kaum bewegt

Standard Chartered im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 14,24 GBP.

Die Standard Chartered-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 14,24 GBP. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,29 GBP zu. Das bisherige Tagestief markierte Standard Chartered-Aktie bei 14,17 GBP. Bei 14,29 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 389.851 Standard Chartered-Aktien.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 14,36 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 0,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2024 bei 7,51 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 47,23 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,650 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2027 2,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

