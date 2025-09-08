DAX23.642 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,20 +0,6%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.043 -0,4%Euro1,1734 ±-0,0%Öl66,85 +0,8%Gold3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Klarna A414N7 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME BYD A0M4W9 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagmittag am Kryptomarkt
Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal Hot Stocks heute: Evonik Aktie am Tief: Long Trade mit Turbo oder Optionsschein - INTERSHOP zum Schnäppchenpreis - Zalando Insider-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Standard Chartered im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag kaum bewegt

12.09.25 12:07 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag kaum bewegt

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 14,24 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,60 EUR 0,20 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Standard Chartered-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 14,24 GBP. In der Spitze legte die Standard Chartered-Aktie bis auf 14,29 GBP zu. Das bisherige Tagestief markierte Standard Chartered-Aktie bei 14,17 GBP. Bei 14,29 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 389.851 Standard Chartered-Aktien.

Am 11.09.2025 markierte das Papier bei 14,36 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Standard Chartered-Aktie liegt somit 0,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2024 bei 7,51 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 47,23 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,650 USD. Im Vorjahr hatte Standard Chartered 0,290 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,33 Prozent auf 7,88 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Standard Chartered im Jahr 2027 2,71 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen