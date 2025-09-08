Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag mit Aufschlag

Standard Chartered im Blick

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Standard Chartered konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 14,29 GBP.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 14,29 GBP zu. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,32 GBP aus. Den Handelstag beging das Papier bei 14,29 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 693.536 Standard Chartered-Aktien.

Bei einem Wert von 14,36 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). 0,49 Prozent Plus fehlen der Standard Chartered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Chartered-Aktie 47,42 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,650 USD.

Am 31.07.2025 lud Standard Chartered zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 7,88 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,32 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Standard Chartered die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Standard Chartered ein EPS in Höhe von 2,71 USD in den Büchern stehen haben wird.

