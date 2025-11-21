DAX23.119 -0,7%Est505.521 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,64 -0,9%Gold4.039 -0,9%
Standard Chartered im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Vormittag verlustreich

21.11.25 09:22 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 15,35 GBP.

Standard Chartered plc
17,50 EUR -0,30 EUR -1,69%
Um 09:07 Uhr rutschte die Standard Chartered-Aktie in der London-Sitzung um 2,5 Prozent auf 15,35 GBP ab. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 15,35 GBP. Bei 15,41 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 242.749 Standard Chartered-Aktien.

Bei 16,64 GBP erreichte der Titel am 14.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,37 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,73 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 43,14 Prozent könnte die Standard Chartered-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,461 USD, nach 0,290 GBP im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 GBP gegenüber 0,28 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,53 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht. Am 19.02.2027 wird Standard Chartered schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
