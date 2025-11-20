DAX23.338 +0,8%Est505.577 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,07 +0,6%Gold4.067 -0,3%
So entwickelt sich Standard Chartered

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag freundlich

20.11.25 12:06 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Mittag freundlich

Die Aktie von Standard Chartered zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 15,79 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
17,80 EUR 0,30 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Standard Chartered legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 15,79 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Chartered-Aktie bei 15,84 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 15,83 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 562.517 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.11.2025 bei 16,64 GBP. Mit einem Zuwachs von 5,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 8,73 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Chartered-Aktie derzeit noch 44,73 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP an Standard Chartered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,461 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Chartered am 30.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,28 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,53 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,20 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Standard Chartered-Bilanz für Q4 2025 wird am 24.02.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 19.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Standard Chartered-Gewinn in Höhe von 2,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Standard Chartered plc

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

