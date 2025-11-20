Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Chartered. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Chartered nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 15,77 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Standard Chartered zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 15,77 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Standard Chartered-Aktie sogar auf 15,83 GBP. Bei 15,83 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Der Tagesumsatz der Standard Chartered-Aktie belief sich zuletzt auf 69.675 Aktien.

Bei 16,64 GBP erreichte der Titel am 14.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Chartered-Aktie somit 5,20 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 8,73 GBP. Mit Abgaben von 44,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Standard Chartered-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,461 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Standard Chartered am 30.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Standard Chartered 0,28 GBP je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 7,53 Mrd. GBP, gegenüber 8,20 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,14 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 19.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,20 USD im Jahr 2025 aus.

