Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Standard Chartered-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 15,85 GBP.

Das Papier von Standard Chartered legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,6 Prozent auf 15,85 GBP. Die Standard Chartered-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 15,86 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,83 GBP. Zuletzt wurden via London 987.089 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Am 14.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,64 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 4,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,73 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Standard Chartered-Aktie ist somit 44,92 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Standard Chartered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,461 USD belaufen.

Standard Chartered gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,33 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,53 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,20 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 24.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 19.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Standard Chartered im Jahr 2025 2,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

