DAX24.180 -0,4%ESt505.396 -0,9%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,20 -0,8%Gold3.378 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt Ölpreise sinken: Darum wurde der jüngste Anstieg gestoppt
Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America Commerzbank-Aktie sinkt nach Herabstufung durch Bank of America
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kursentwicklung im Fokus

Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Vormittag nach

26.08.25 09:25 Uhr
Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 14,00 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
16,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 14,00 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 13,91 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,92 GBP. Zuletzt wurden via London 316.452 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 14,33 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,36 Prozent hinzugewinnen. Am 05.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,43 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,438 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Das EPS lag bei 0,54 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,88 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,03 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Chartered-Aktie

Bitcoin wieder über 100.000-Dollar-Marke: Analyst von Standard Chartered revidiert Prognose

FTSE 100-Wert Standard Chartered-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Standard Chartered-Anleger freuen

Krypto-Initiativen der Deutschen Bank gewinnen in den USA offenbar an Dynamik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen