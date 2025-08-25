Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered gibt am Vormittag nach

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Standard Chartered gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 14,00 GBP.

Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 14,00 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 13,91 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,92 GBP. Zuletzt wurden via London 316.452 Standard Chartered-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2025 auf bis zu 14,33 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,36 Prozent hinzugewinnen. Am 05.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,43 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Standard Chartered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,290 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,438 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Chartered am 31.07.2025. Das EPS lag bei 0,54 GBP. Im letzten Jahr hatte Standard Chartered einen Gewinn von 0,29 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Standard Chartered im vergangenen Quartal 7,88 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Standard Chartered 8,32 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Standard Chartered am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Standard Chartered-Aktie in Höhe von 2,03 USD im Jahr 2025 aus.

