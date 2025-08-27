Standard Chartered Aktie News: FTSE 100 Aktie Standard Chartered tendiert am Freitagmittag südwärts

Standard Chartered im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Standard Chartered. Die Standard Chartered-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 13,72 GBP ab.

Der Standard Chartered-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 13,72 GBP. Das Tagestief markierte die Standard Chartered-Aktie bei 13,54 GBP. Bei 13,76 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 787.043 Standard Chartered-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.08.2025 bei 14,33 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,41 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,43 GBP am 05.09.2024. Mit Abgaben von 45,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Standard Chartered-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,290 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,438 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich Standard Chartered zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Standard Chartered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,29 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,88 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 5,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,32 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Standard Chartered dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Standard Chartered möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,03 USD je Standard Chartered-Aktie.

