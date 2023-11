BYD-Aktie, PDD-Aktie & Co.: Diese China-Aktien sollten Anleger im Blick behalten

Starke Bilanzen im Fokus

China ist derzeit von einigen Herausforderungen gezeichnet. Die Wirtschaft in der Volksrepublik sieht derzeit alles andere als rosig aus, dennoch könnten sich chinesische Aktien für Anleger mit langem Atem lohnen.

• Schwaches Wirtschaftswachstum in China

• Starke Quartalsergebnisse im Blick

• Fokus auf langfristige Kursentwicklung

China steht zahlreichen Herausforderungen gegenüber

Chinesische Aktien sind derzeit von einigen Herausforderungen in der Volksrepublik betroffen. Nicht nur, dass die chinesische Wirtschaft nach der im Vergleich zu westlichen Ländern später erfolgten Beendigung der COVID-Maßnahmen langsamer als erwartet anlief, auch der Immobiliensektor stand mit den in Schieflage geratenen Branchengrößen wie Evergrande und Country Garden immer wieder unter Druck. Darüber hinaus hat das Reich der Mitte mit einer Deflation zu kämpfen und leidet unter dem Handelskonflikt mit den USA. Die Regierung unter US-Präsident Joe Biden hat die Lieferung wichtiger Chipkomponenten an China untersagt, mittlerweile hat das Land ebenfalls mit Einschränkungen reagiert.

Trotz dieser Herausforderungen sei von China-Aktien nicht per se abzuraten, wie Ed Carson von "Investor’s Business Daily" kürzlich erklärte. Immerhin handle es sich bei der Volksrepublik noch immer um die weltweit zweitgrößte Wirtschaft, die von zahlreichen Unternehmen angetrieben wird, in die sich eine Investition lohnen könnte. Diese fünf Titel könnten auf lange Sicht einen Blick wert sein.

MINISO-Aktie

Der Einzelhändler MINISO hat seinen Unternehmenssitz im chinesischen Guangzhou, die Aktie der Kette ist bereits seit 2020 an der NYSE gelistet. Seit vergangenem Jahr kann das Papier aber auch in Hongkong gehandelt werden. Eigenen Angaben zufolge vertreibt das Unternehmen vor allem Lifestyle-Produkte in modernen Designs, die eine hohe Qualität aufweisen und dennoch auch für den schmalen Geldbeutel geeignet sein sollen. Die erste Filiale wurde 2013 in China eröffnet, mittlerweile umfasst das Filialnetz des Händlers mehr als 100 Länder und über 5.500 Geschäfte.

Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2023 stieg der Umsatz des Konzerns im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 40 Prozent auf 3.252,2 Millionen Renminbi Yuan bzw. 448,5 Millionen US-Dollar. Im gesamten Fiskaljahr legte der operative Gewinn sogar um 152 Prozent auf 2.223,0 Millionen Renminbi Yuan bzw. 306,6 Millionen US-Dollar zu. "Trotz des kurzfristigen Gegenwinds und der Unsicherheiten, die das makroökonomische Umfeld mit sich brachte, haben wir uns weiterhin auf unsere langfristigen strategischen Ziele konzentriert: die Umsetzung unserer Globalisierungsstrategie, die Stärkung unseres Produktangebots und die Optimierung unseres Filialnetzes", kommentierte MINISO-CEO Ye Guofu die Bilanz im August. "Diese Bemühungen zeigen positive Ergebnisse, und wir freuen uns, berichten zu können, dass unsere Gesamtleistung im Juni-Quartal erneut einen neuen Höchststand erreicht hat, da wir sowohl beim Umsatz als auch bei der Rentabilität einen Durchbruch erzielt haben."

Die MINISO-Aktie hat zuletzt ebenfalls von den positiven Daten profitiert: Seit Jahresbeginn stieg das Papier an der NYSE bereits um rund 140 Prozent auf zuletzt 25,75 US-Dollar (Schlusskurs vom 2. November 2023). Seit September blieben größere Kurssprünge aber aus.

PDD-Aktie

Der Handelskonzern PDD Holdings vereint mehrere bekannte Marken unter seinem Dach, darunter die Online-Shops Pinduoduo und Temu. "PDD Holdings hat sich zum Ziel gesetzt, mehr Unternehmen und Menschen in die digitale Wirtschaft einzubinden, damit lokale Gemeinschaften und kleine Unternehmen von der erhöhten Produktivität und den neuen Möglichkeiten profitieren können", heißt es auf der Webseite des Unternehmens. Möglich wird dies durch die Bereitstellung von Partnern zur Beschaffung, Logistik und Abwicklung. Das Modell scheint sich auszuzahlen: Im zweiten Quartal 2023 stieg der Umsatz von 3.439,6 Millionen Renminbi Yuan im Vorjahreszeitraum um 66 Prozent auf 52.280,7 Millionen Renminbi Yuan. Und auch beim operativen Gewinn ging es um 46 Prozent nach oben auf 13.108,1 Renminbi Yuan. "Im letzten Quartal haben wir einen positiven Stimmungsumschwung bei den Verbrauchern festgestellt, der zu einem Anstieg der Nachfrage in verschiedenen Produktbereichen geführt hat", erklärte Co-CEO Jiazhen Zhao im Rahmen der Zahlenvorlage Ende August. "Wir sind fest entschlossen, eine qualitativ hochwertige Entwicklung zu betreiben, um Werte für alle Beteiligten unseres Ökosystems zu schaffen."

Auch an der Börse ist eine gestiegene Nachfrage spürbar: Die PDD-Aktie konnte sich an der NASDAQ seit Anfang Januar bereits um rund 24 Prozent verteuern und kostete zuletzt 101,31 US-Dollar (Schlusskurs vom 2. November 2023).

NetEase-Aktie

Der chinesische Internetgigant NetEase bietet mit den Suchmaschinen 163.com und Youdao, der E-Commerce-Plattform kaola.com und der eigenen Spielesparte NetEase Games ein breites Angebot an Online-Services. Zwar konnte NetEase im zweiten Quartal 2023 ebenfalls beim Umsatz und beim Gewinn zulegen, hier fiel das Plus jedoch mit 3,7 Prozent auf 24,0 Milliarden Renminbi Yuan bzw. 11,1 auf 2,0 Milliarden Renminbi Yuan schmäler aus als bei den vorangegangen China-Werten. Den Löwenanteil am Umsatz machte mit 18,8 Milliarden Renminbi Yuan (78,3 Prozent) die Gaming-Sparte aus. Das entspricht einem Anstieg um 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. "Unsere stabilen Ergebnisse im zweiten Quartal spiegeln unser Engagement für die Produktion außergewöhnlicher Inhalte in allen unseren Geschäftsbereichen [wider]", zeigte sich CEO William Ding erfreut. "Neben den Spielen sind auch unsere Geschäftsbereiche Cloud Music und Youdao weiterhin auf Kurs und generieren erstklassige Inhalte."

Mit einem Plus von rund 51 Prozent seit Jahresbeginn kann sich auch der Kursverlauf der NetEase-Aktie an der NASDAQ sehen lassen. Zuletzt wurde das Papier noch bei 109,76 US-Dollar gehandelt (Schlusskurs vom 2. November 2023).

Vipshop-Aktie

Auch der chinesische Mitbewerber Vipshop hat sich einen Namen im E-Commerce-Bereich gemacht, vor allem mit seinem Online-Shop VIP.com. Dort werden hochwertige Markenprodukte mit starken Rabatten angeboten. "Durch die Bereitstellung von Sonderangeboten und hohen Rabatten auf Markenprodukte hat das Unternehmen in China Pionierarbeit für das Modell des Online-Discounts geleistet und sich zum Experten und Marktführer entwickelt, dem Kunden und Markenpartner gleichermaßen vertrauen", so Vipshop auf seinem Webauftritt. Im August öffnete der Online-Händler die Bücher zum zweiten Quartal 2023 und erfreute die Aktionäre mit einem Umsatzplus in Höhe von 13,6 Prozent auf 27,9 Milliarden Renminbi Yuan bzw. 3,8 Milliarden US-Dollar. Der operative Gewinn stieg im selben Zeitraum um 23,4 Prozent auf 6,2 Milliarden Renminbi Yuan bzw. 855,3 Millionen US-Dollar. "Wir hatten ein starkes zweites Quartal, angetrieben durch unsere gut umgesetzte Merchandising-Strategie", kommentierte CEO Eric Shen die Zahlen. "Im Laufe des Quartals konnte unser Team deutlich mehr Qualitätsware von Kernmarken einkaufen, was zu einer breit angelegten Stärke in den Bekleidungskategorien geführt hat."

In den Aktienkurs ist das starke Quartal jedoch nur bedingt eingepreist. So verteuerte sich das Papier an der NYSE seit Anfang Januar um rund 7 Prozent auf zuletzt 14,64 US-Dollar (Schlusskurs vom 2. November 2023).

BYD-Aktie

Auf ein starkes Quartal kann auch der Tesla-Konkurrent BYD zurückblicken. So stand im dritten Quartal 2023 ein Gewinn von 10,41 Milliarden Renminbi Yuan in den Büchern des chinesischen E-Autobauers - ein Plus von 82,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig wurde ein Quartalsumsatz in Höhe von 162,2 Milliarden Renminbi Yuan gemeldet, 38,54 Prozent mehr als noch im dritten Quartal 2022.

Derzeit ist BYD auf dem E-Auto-Markt besonders für seine Budget-Fahrzeuge bekannt, mit der Denza-Serie will man aber auch den Premiumsektor erobern. Bislang ist der Konzern außerdem vor allem in China vertreten, legt aber nach und nach bei den Exporten zu. Mitte 2024 soll außerdem die Produktion im neuen Werk in Thailand aufgenommen werden, das gerade gebaut wird - die erste BYD-Fabrik außerhalb der Volksrepublik. Auch in Brasilien und Europa sollen in naher Zukunft Produktionsstätten folgen.

Die in Hongkong gelistete BYD-Aktie steht seit Jahresbeginn rund 20,5 Prozent im Plus und kostete zuletzt noch 233,20 Hongkong-Dollar (Schlusskurs vom 2. November 2023). Von seinem Kurseinbruch im August hat sich das Papier jedoch noch immer nicht erholt. Außerdem wird das Papier des Tesla-Konkurrenten in den USA "Over the Counter", also außerbörslich, gehandelt. Hier sieht der Kursverlauf ähnlich aus.

Einstiegszeitpunkt noch nicht gekommen

Auch wenn alle von Carson genannten Unternehmen zuletzt starke Bilanzen aufwiesen und sich aufgrund der Möglichkeit, die Anteile auch außerhalb der Volksrepublik zu handeln, das Risiko von Handelsbeschränkungen minimiert, empfiehlt der Experte die chinesischen Titel derzeit nicht zum Kauf. Nach wie vor bestehen Unsicherheiten, die sich auf die Wirtschaft im Reich der Mitte und damit auch auf MINISO, PDD, NetEase, Vipshop und BYD auswirken könnten. Dennoch könne es sich für Anleger lohnen, die Titel auf dem Schirm zu haben. Sollte es zu attraktiveren Kursbewertungen kommen, könne nämlich der Zeitpunkt für einen günstigen Einstieg gekommen sein, so Carson. Bis dahin bleibe Investoren jedoch nichts anderes übrig als abzuwarten.

