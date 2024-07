Starker Wochentag in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Plus

S&P 500 im Blick

Für den S&P 500 ging es schlussendlich aufwärts.

Am Montag steht der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,27 Prozent im Plus bei 5.475,09 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 46,568 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,291 Prozent auf 5.476,39 Punkte an der Kurstafel, nach 5.460,48 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5.446,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 5.479,55 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, bei 5.277,51 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.04.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5.243,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, bei 4.450,38 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 15,44 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.523,64 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 4.682,11 Punkten.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Tesla (+ 6,05 Prozent auf 209,86 USD), Merck (+ 3,31 Prozent auf 127,90 USD), Apple (+ 2,91 Prozent auf 216,75 USD), Boeing (+ 2,58 Prozent auf 186,70 USD) und Goldman Sachs (+ 2,51 Prozent auf 463,66 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil First Republic Bank (-25,00 Prozent auf 0,02 USD), Norwegian Cruise Line (-5,91 Prozent auf 17,68 USD), Advance Auto Parts (-5,72 Prozent auf 59,71 USD), Carnival (-5,40 Prozent auf 17,71 USD) und Caesars Entertainment (-5,01 Prozent auf 37,75 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 49.357.993 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,084 Bio. Euro den größten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die SVB Financial Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie an.

