Starker Wochentag in New York: S&P 500 zum Handelsende im Aufwind

NYSE-Handel im Fokus

Kaum bewegt zeigte sich der S&P 500 schlussendlich.

Am Freitag legte der S&P 500 via NYSE schlussendlich um 0,20 Prozent auf 5.554,25 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 45,154 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,214 Prozent auf 5.531,38 Punkte an der Kurstafel, nach 5.543,22 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5.561,98 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 5.525,17 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 3,78 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.667,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.05.2024, wies der S&P 500 einen Stand von 5.297,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4.404,33 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 17,11 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5.669,67 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.682,11 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 20,00 Prozent auf 0,01 USD), DexCom (+ 3,16 Prozent auf 74,65 USD), Ulta Beauty (+ 3,12 Prozent auf 377,23 USD), Tapestry (+ 3,06 Prozent auf 40,40 USD) und West Pharmaceutical Services (+ 2,67 Prozent auf 300,41 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Amcor (-3,69 Prozent auf 10,45 USD), VF (-2,82 Prozent auf 16,88 USD), Chipotle Mexican Grill (-2,78 Prozent auf 52,47 USD), Palo Alto Networks (-2,67 Prozent auf 334,11 USD) und Airbnb (-2,16 Prozent auf 116,31 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 50.932.482 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3,069 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net