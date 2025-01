Starker Wochentag in Zürich: SMI in Grün

Index-Performance

Der SMI gewinnt am Freitagmittag an Fahrt.

Um 12:08 Uhr klettert der SMI im SIX-Handel um 0,77 Prozent auf 12.701,14 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,470 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,474 Prozent stärker bei 12.664,34 Punkten in den Handel, nach 12.604,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Freitag bei 12.646,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12.703,83 Punkten erreichte.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der SMI bereits um 3,70 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2024, mit 11.600,90 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2024, lag der SMI noch bei 11.792,92 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2024, verzeichnete der SMI einen Wert von 11.333,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 9,27 Prozent zu Buche. Bei 12.703,83 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11.570,13 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Novartis (+ 4,00 Prozent auf 97,55 CHF), Sonova (+ 0,82 Prozent auf 321,30 CHF), Richemont (+ 0,71) Prozent auf 178,40 CHF), Partners Group (+ 0,69 Prozent auf 1.386,00 CHF) und Logitech (+ 0,69 Prozent auf 90,88 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Lonza (-1,42 Prozent auf 582,40 CHF), Kühne + Nagel International (-0,29 Prozent auf 208,60 CHF), Zurich Insurance (-0,22 Prozent auf 555,60 CHF), Nestlé (-0,18 Prozent auf 78,54 CHF) und Alcon (-0,02 Prozent auf 84,04 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 2.327.888 Aktien gehandelt. Mit 236,510 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net