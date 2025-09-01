DAX23.805 -1,0%ESt505.344 -0,4%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.718 +1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl68,80 +0,9%Gold3.479 +0,1%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

02.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,70 EUR zu.

Um 09:04 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 48,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 48,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153 Steyr Motors-Aktien.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,980 EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

