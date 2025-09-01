Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 48,70 EUR zu.

Um 09:04 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 48,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 48,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 153 Steyr Motors-Aktien.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,980 EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

