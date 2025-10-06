Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag in Rot

Blick auf Steyr Motors-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 53,80 EUR ab.

Um 15:49 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 53,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 53,20 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.560 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,915 EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie.

