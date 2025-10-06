Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Montagnachmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 53,80 EUR ab.
Um 15:49 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 53,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 53,20 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.560 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,915 EUR.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie.
