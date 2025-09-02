DAX23.608 +0,5%ESt505.332 +0,8%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1654 +0,1%Öl68,87 -0,3%Gold3.541 +0,2%
Aktienentwicklung

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Vormittag

03.09.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 48,60 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 48,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 48,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 716 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,980 EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

