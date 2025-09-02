Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 48,60 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 48,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 48,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 48,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 716 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,980 EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

