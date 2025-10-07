Steyr Motors Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Steyr Motors

Kurs der Steyr Motors

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 53,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 1,1 Prozent auf 53,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Steyr Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,40 EUR aus. Bei 53,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 162 Stück gehandelt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,915 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Steyr Motors dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

In der Steyr Motors-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

