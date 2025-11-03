DAX24.149 +0,8%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,73 -1,2%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,69 -0,6%Gold3.998 -0,1%
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Montagvormittag seitwärts

03.11.25 09:22 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zum Vortag unverändert notierte die Steyr Motors-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 49,50 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:04 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 49,50 EUR. Die Steyr Motors-Aktie legte bis auf 49,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 49,50 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 459 Steyr Motors-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,00 EUR an. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 87,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 12,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,855 EUR belaufen.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

