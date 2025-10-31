DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.667 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Übersicht
Blick auf Aktienkurs

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag mit Einbußen

31.10.25 16:08 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Freitagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 49,00 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
49,30 EUR 0,90 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 49,00 EUR. Das Tagestief markierte die Steyr Motors-Aktie bei 48,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 10.438 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 384,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 683,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 12,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,855 EUR.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

