Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Notierung im Blick

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittag fester

30.10.25 12:04 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 48,40 EUR.

Steyr Motors
47,90 EUR 0,40 EUR 0,84%
Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 11:41 Uhr 1,7 Prozent. Bei 49,10 EUR erreichte die Steyr Motors-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.361 Steyr Motors-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Kursplus von 693,39 Prozent wieder erreichen. Bei 12,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR je Aktie ausschütten.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,52 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

