Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochvormittag verlustreich

Blick auf Steyr Motors-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 48,60 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:04 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 48,60 EUR. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,60 EUR ein. Bei 48,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 656 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 384,00 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 87,34 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 12,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 74,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,855 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.

Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Steyr Motors-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial