Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Steyr Motors-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 47,80 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 2,4 Prozent auf 47,80 EUR nach. Bei 47,60 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 48,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.859 Steyr Motors-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 703,35 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,95 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Steyr Motors-Aktie.

