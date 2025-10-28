Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 48,90 EUR.
Um 11:41 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 48,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Steyr Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.606 Steyr Motors-Aktien.
Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 384,00 EUR an. Gewinne von 685,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 74,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,855 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,52 EUR je Aktie belaufen.
