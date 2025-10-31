Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag im Plus

Kurs der Steyr Motors

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 49,50 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Steyr Motors zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 49,50 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 51,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,70 EUR. Zuletzt wechselten 1.833 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (384,00 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 675,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 74,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,855 EUR aus.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,52 EUR je Aktie.

