Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagvormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 48,30 EUR zu.

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 48,30 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 384,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 87,42 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 12,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,855 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,52 EUR im Jahr 2025 aus.

