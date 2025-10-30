DAX24.089 -0,1%Est505.686 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,08 -2,0%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.815 ±-0,0%Euro1,1621 +0,1%Öl64,55 -0,5%Gold3.999 +1,4%
Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen offenbar Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +19 Prozent
Blick auf Aktienkurs

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagvormittag freundlich

30.10.25 09:22 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 48,30 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
47,60 EUR 0,10 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 48,30 EUR. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Bei 384,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Steyr Motors-Aktie somit 87,42 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 12,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,855 EUR. Im Vorjahr erhielten Steyr Motors-Aktionäre 0,550 EUR je Wertpapier.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,52 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

