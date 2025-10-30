Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Donnerstagnachmittag zu

DAX24.100 -0,1%Est505.686 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.780 -0,7%Bitcoin93.446 -1,5%Euro1,1564 -0,4%Öl65,00 +0,2%Gold3.997 +1,3%
30.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 48,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
47,90 EUR 0,40 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr ging es für das Steyr Motors-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 48,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Steyr Motors-Aktie sogar auf 49,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.012 Steyr Motors-Aktien.

Bei einem Wert von 384,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Kursplus von 693,39 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 12,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 74,28 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR je Aktie ausschütten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

