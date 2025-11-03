Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Mittag nordwärts

Steyr Motors im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 49,90 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 11:44 Uhr 0,8 Prozent. Bei 50,00 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.377 Steyr Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 669,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Steyr Motors-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (12,45 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 75,05 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR je Aktie ausschütten.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

