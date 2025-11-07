Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt
Die Aktie von Steyr Motors zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 47,40 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Steyr Motors konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 47,40 EUR. Die Steyr Motors-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 47,40 EUR. Bei 47,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 763 Steyr Motors-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. 710,13 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,855 EUR ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,52 EUR je Steyr Motors-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier
Steyr Motors: Spannung baut sich auf
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jirsak / Shutterstock
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.