Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors büßt am Vormittag ein

06.11.25 09:22 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors büßt am Vormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 47,50 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 47,50 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 47,40 EUR nach. Bei 47,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 238 Stück.

Bei einem Wert von 384,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Kursplus von 708,42 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 12,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 73,79 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,855 EUR aus.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,52 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

