Steyr Motors im Blick

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit negativen Vorzeichen

05.11.25 12:04 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 47,20 EUR.

Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:42 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 47,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 47,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 531 Stück.

Bei 384,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 713,56 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,45 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 73,62 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,855 EUR.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 25.02.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

