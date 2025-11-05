Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag mit negativen Vorzeichen

Steyr Motors im Blick

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 47,20 EUR.

Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:42 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 47,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Steyr Motors-Aktie bis auf 47,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Steyr Motors-Aktien beläuft sich auf 531 Stück.

Bei 384,00 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 713,56 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,45 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 73,62 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,855 EUR.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 25.02.2026 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial