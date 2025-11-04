Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

DAX23.813 -1,3%Est505.619 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,25 +0,4%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.936 -1,7%Euro1,1493 -0,3%Öl64,09 -1,2%Gold3.996 -0,2%
04.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 47,90 EUR ab.

Um 11:46 Uhr fiel die Steyr Motors-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 47,90 EUR ab. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 47,50 EUR. Mit einem Wert von 48,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Steyr Motors-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.570 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 384,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. 701,67 Prozent Plus fehlen der Steyr Motors-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 12,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,01 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,855 EUR belaufen.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Steyr Motors-Aktie in Höhe von 1,52 EUR im Jahr 2025 aus.

