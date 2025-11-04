DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.518 -1,3%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,48 -0,6%Gold3.968 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
So entwickelt sich Steyr Motors

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Dienstagnachmittag ab

04.11.25 16:08 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Dienstagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 48,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
47,20 EUR -0,70 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie musste um 15:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 48,30 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 47,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.325 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 384,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 87,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,45 EUR am 22.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 74,22 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,855 EUR aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung