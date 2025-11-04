Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gibt am Dienstagnachmittag ab

So entwickelt sich Steyr Motors

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Das Papier von Steyr Motors gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 48,30 EUR abwärts.

Die Steyr Motors-Aktie musste um 15:45 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 48,30 EUR. Die Steyr Motors-Aktie sank bis auf 47,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.325 Steyr Motors-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 384,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 87,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,45 EUR am 22.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Steyr Motors-Aktie mit einem Verlust von 74,22 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,855 EUR aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

