Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors verliert am Dienstagvormittag

04.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 48,30 EUR.

Das Papier von Steyr Motors befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 48,30 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Steyr Motors-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 48,30 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,70 EUR. Bisher wurden heute 545 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 384,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 695,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (12,45 EUR). Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 74,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,550 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,855 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

