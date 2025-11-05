Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Blick auf Steyr Motors-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 47,10 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 1,1 Prozent auf 47,10 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 47,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 222 Steyr Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 715,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 12,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 278,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,855 EUR aus.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,52 EUR je Aktie.

