DAX23.763 -0,8%Est505.616 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.706 +0,2%Euro1,1480 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.966 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie
Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Blick auf Steyr Motors-Kurs

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochvormittag mit Abschlägen

05.11.25 09:23 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Steyr Motors. Zuletzt ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 47,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
47,10 EUR -0,10 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr um 1,1 Prozent auf 47,10 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Steyr Motors-Aktie bei 47,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 222 Steyr Motors-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 384,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 715,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 12,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Steyr Motors-Aktie damit 278,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,855 EUR aus.

Steyr Motors dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Steyr Motors

DatumMeistgelesen
Wer­bung