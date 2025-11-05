DAX24.065 +0,5%Est505.676 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,10 +2,3%Nas23.492 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,28 -0,1%Gold3.981 +1,3%
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors schiebt sich am Nachmittag vor

05.11.25 16:08 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 48,00 EUR zu.

Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:47 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 48,00 EUR. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,00 EUR zu. Bei 47,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.012 Steyr Motors-Aktien.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 384,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 700,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,45 EUR am 22.11.2024. Der derzeitige Kurs der Steyr Motors-Aktie liegt somit 285,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Steyr Motors-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,855 EUR ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Steyr Motors am 25.02.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

