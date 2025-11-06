Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zieht am Donnerstagmittag an

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 47,90 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 47,90 EUR zu. In der Spitze legte die Steyr Motors-Aktie bis auf 47,90 EUR zu. Bei 47,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 1.943 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 384,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Steyr Motors-Aktie ist somit 701,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,45 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 74,01 Prozent.

Steyr Motors-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,855 EUR aus.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Steyr Motors Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Steyr Motors-Gewinn in Höhe von 1,52 EUR je Aktie aus.

