Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 47,90 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere um 15:46 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze gewann die Steyr Motors-Aktie bis auf 48,30 EUR. Mit einem Wert von 47,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.762 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 384,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 701,67 Prozent könnte die Steyr Motors-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,45 EUR am 22.11.2024. Abschläge von 74,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,855 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Steyr Motors 0,550 EUR aus.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Steyr Motors veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

