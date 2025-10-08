Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Vormittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 53,20 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 53,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bisher bei 53,20 EUR. Bei 53,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 519 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Die Dividendenausschüttung für Steyr Motors-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,550 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,915 EUR belaufen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Steyr Motors-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,65 EUR je Steyr Motors-Aktie belaufen.

