Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag im Minusbereich

07.10.25 12:06 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 53,80 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 53,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 52,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.551 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,915 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. Am 22.10.2026 wird Steyr Motors schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Steyr Motors ein EPS in Höhe von 1,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

