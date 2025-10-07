Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen

Steyr Motors im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 52,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.347 Steyr Motors-Aktien.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

