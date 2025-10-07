Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 52,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.347 Steyr Motors-Aktien.
Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Reichlich Potenzial
Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.