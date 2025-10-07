DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.328 -0,6%Top 10 Crypto16,80 -3,5%Nas22.750 -0,8%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.971 +0,2%
Steyr Motors im Fokus

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Nachmittag mit Abschlägen

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR ab.

Um 15:51 Uhr ging es für die Steyr Motors-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 53,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Steyr Motors-Aktie bis auf 52,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 53,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.347 Steyr Motors-Aktien.

Im Jahr 2024 erhielten Steyr Motors-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,550 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,915 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Steyr Motors möglicherweise am 22.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Steyr Motors einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

