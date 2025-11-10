Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors gewinnt am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Steyr Motors zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Steyr Motors-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 48,70 EUR.

Die Steyr Motors-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:45 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 48,70 EUR. Die Steyr Motors-Aktie legte bis auf 49,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.718 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 384,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 688,50 Prozent über dem aktuellen Kurs der Steyr Motors-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,45 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 74,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,855 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,52 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Neuer Milliardenmarkt im Visier

Steyr Motors: Spannung baut sich auf

Steyr Motors: Reichlich Potenzial