Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tritt am Freitagnachmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Steyr Motors. Die Steyr Motors-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 47,20 EUR.

Bei der Steyr Motors-Aktie ließ sich um 15:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 47,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Steyr Motors-Aktie bei 47,80 EUR. In der Spitze büßte die Steyr Motors-Aktie bis auf 47,00 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,40 EUR. Bisher wurden heute 7.930 Steyr Motors-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 384,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Steyr Motors-Aktie derzeit noch 713,56 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,45 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Steyr Motors-Aktie 279,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,855 EUR. Im Vorjahr hatte Steyr Motors 0,550 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,52 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

