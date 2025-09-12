Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors zeigt sich am Montagvormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktionäre schickten das Papier von Steyr Motors nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 54,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr stieg die Steyr Motors-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 54,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Steyr Motors-Aktie bei 54,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.690 Steyr Motors-Aktien.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR an Steyr Motors-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,000 EUR.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Steyr Motors am 23.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Steyr Motors-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.
Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,63 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Starke Stütze für die Mittelfristziele
Steyr Motors: Joint Venture untermauert Wachstumspotenzial
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.