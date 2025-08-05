DAX24.190 -0,4%ESt505.442 -0,6%Top 10 Crypto15,81 -2,4%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin97.090 -1,0%Euro1,1639 -0,1%Öl67,23 +0,3%Gold3.338 -0,3%
Aktienentwicklung

Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag freundlich

21.08.25 12:06 Uhr
Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Mittag freundlich

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Steyr Motors-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Steyr Motors
49,30 EUR -0,90 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 50,00 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Steyr Motors-Aktie bei 50,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,40 EUR. Der Tagesumsatz der Steyr Motors-Aktie belief sich zuletzt auf 6.375 Aktien.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,980 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Steyr Motors wird am 23.10.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Experten taxieren den Steyr Motors-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

