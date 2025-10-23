Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors am Donnerstagvormittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Steyr Motors. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 48,90 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:04 Uhr wies die Steyr Motors-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 48,90 EUR nach oben. Die Steyr Motors-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 49,10 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 481 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,915 EUR, nach 0,550 EUR im Jahr 2024.
Steyr Motors wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,65 EUR je Aktie belaufen.
