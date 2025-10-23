Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors legt am Donnerstagmittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Steyr Motors. Zuletzt sprang die Steyr Motors-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 49,00 EUR zu.

Das Papier von Steyr Motors legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 49,00 EUR. Bei 50,00 EUR markierte die Steyr Motors-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 49,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 8.740 Steyr Motors-Aktien umgesetzt.

Zuletzt erhielten Steyr Motors-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,550 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,915 EUR aus.

Die Steyr Motors-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,65 EUR je Aktie in den Steyr Motors-Büchern.

