Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Dienstagmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 49,20 EUR ab.

Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 49,20 EUR ab. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 49,30 EUR. Zuletzt wechselten 4.372 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.

Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,980 EUR je Aktie ausschütten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie

Steyr Motors: Markteintritt in Polen

Steyr-Motors-Aktie knickt ein: Nach der Rally folgt die Kurskorrektur

Steyr Motors-Aktie stark: Neue Aufträge von Defenture und erwarteter Rekordauftragsbestand