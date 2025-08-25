Steyr Motors Aktie News: Steyr Motors tendiert am Dienstagmittag südwärts
Die Aktie von Steyr Motors gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 49,20 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Steyr Motors-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 49,20 EUR ab. Der Kurs der Steyr Motors-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 48,60 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 49,30 EUR. Zuletzt wechselten 4.372 Steyr Motors-Aktien den Besitzer.
Nachdem Steyr Motors seine Aktionäre 2024 mit 0,550 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,980 EUR je Aktie ausschütten.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Steyr Motors im Jahr 2025 1,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Steyr Motors-Aktie
Steyr Motors: Markteintritt in Polen
Steyr-Motors-Aktie knickt ein: Nach der Rally folgt die Kurskorrektur
Steyr Motors-Aktie stark: Neue Aufträge von Defenture und erwarteter Rekordauftragsbestand
Ausgewählte Hebelprodukte auf Steyr Motors
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Steyr Motors
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu Steyr Motors
Analysen zu Steyr Motors
Keine Analysen gefunden.