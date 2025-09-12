Strategy (ex MicroStrategy) Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Strategy (ex MicroStrategy) am Montagabend schwächer

Aktie im Blick

Die Aktie von Strategy (ex MicroStrategy) gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 324,68 USD.

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr um 2,0 Prozent auf 324,68 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie bis auf 320,50 USD. Bei 329,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.431.655 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 542,85 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 67,20 Prozent könnte die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 128,58 USD fiel das Papier am 19.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 60,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Strategy (ex MicroStrategy) ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 32,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,74 Prozent auf 114,49 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111,44 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Strategy (ex MicroStrategy) im Jahr 2025 30,50 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

